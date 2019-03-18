Вучич не исключил радикализации протестов в Сербии

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не исключил радикализации протестов в стране. Об этом он заявил в понедельник журналистам, сообщает корреспондент ТАСС.

"Они не могут добиться победы на парламентских выборах, поэтому мы ожидаем еще более жесткие акции протеста", - сказал сербский лидер.

Вучич также заявил, что не допустит нарушения порядка и закона протестующими.

В ходе субботнего шествия несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. По итогам субботних беспорядков к народу обратился Вучич, который пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

Во время президентского обращения протестующие прорвали оцепление полиции и окружили президентский дворец, заявляя, что не выпустят президента из резиденции. Когда к зданию подтянули полицейский спецназ, организаторы протеста свернули митинг и переместились к полицейскому участку, куда доставили протестующих, задержанных в ходе прошедших беспорядков.