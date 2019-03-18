{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Белграде

Вучич не исключил радикализации протестов в Сербии

Сербский президент заявил, что не допустит нарушения порядка и закона протестующими

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не исключил радикализации протестов в стране. Об этом он заявил в понедельник журналистам, сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Атака протестующих. Как проходили антиправительственные митинги в Белграде

"Они не могут добиться победы на парламентских выборах, поэтому мы ожидаем еще более жесткие акции протеста", - сказал сербский лидер.

Вучич также заявил, что не допустит нарушения порядка и закона протестующими.

В ходе субботнего шествия несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. По итогам субботних беспорядков к народу обратился Вучич, который пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

Во время президентского обращения протестующие прорвали оцепление полиции и окружили президентский дворец, заявляя, что не выпустят президента из резиденции. Когда к зданию подтянули полицейский спецназ, организаторы протеста свернули митинг и переместились к полицейскому участку, куда доставили протестующих, задержанных в ходе прошедших беспорядков.

Теги
СербияВучич, АлександарАкции протеста в Белграде
МВФ, США и ЕС рекомендовали Киеву доработать законопроекты о незаконном обогащении
В Верховной раде зарегистрировано 13 законопроектов об ответственности за незаконное обогащение
Читать полностью