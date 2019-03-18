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Рейтинг президента Южной Кореи упал до исторического минимума

Согласно исследованию социологического агентства Realmeter, сейчас уровень поддержки Мун Чжэ Ина составляет 44,9%

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина упал до исторически низкого уровня в 44,9%. Это на 1,4 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе, сообщает в понедельник социологическое агентство Realmeter.

Оно отмечает, что это самый низкий уровень с момента прихода Мун Чжэ Ина к власти в мае 2017 года. В числе причин этого эксперты Realmeter называют неудачное завершение американо-северокорейского саммита в Ханое и последовавшие за этим заявления со стороны КНДР о возможном выходе из переговоров по денуклеаризации.

Северокорейский вопрос оказал влияние и на поддержку правящей Демократической партии "Тобуро", которая сократилась за минувшую неделю на 0,6 процентных пункта до 36,6%. На этом фоне популярность главной оппозиционной Корейской партии свободы выросла на 1,3 процентных пункта до 31,7%. Это наилучший результат за последние 29 месяцев.

Опрос проводился с понедельника по пятницу среди 2,5 тыс. совершеннолетних граждан всех регионов Республики Корея. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 97%.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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