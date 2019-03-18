Представитель России приглашен на военные учения "Северный ветер" в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Военный атташе России приглашен на учения Northern Wind 2019 ("Северный ветер - 2019"), которые начались в понедельник в северном шведском регионе Норрботтен в районе городов Кируна и Буден. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ВС королевства.

"Эти учения не такого большого масштаба, чтобы мы должны были приглашать на них иностранных наблюдателей в соответствии с Венской конвенцией, - отметили в пресс-службе. - Тем не менее, мы пригласили иностранных военных атташе, в том числе из России, посетить "Северный Ветер".

Двусторонние отношения и военное сотрудничество между двумя странами были заморожены в 2014 году. Российские представители только с февраля 2017 года снова смогли принимать участие в программах минобороны Швеции для иностранных военных дипломатов, из которых они были исключены после возвращения Крыма в состав России. Шведские военные атташе в Москве несколько ранее получили возможность участвовать в аналогичных российских программах.

В 2017 году шведский Генштаб также установил прямую телефонную линию с российским военным руководством с целью предупреждения инцидентов и недоразумений в Балтийском регионе во время военных учений "Аврора" и "Запад".

"Северный ветер - 2019"

Основная цель маневров - повышение боеготовности в зимних условиях и способности "решать боевые задачи в рамках бригады с подчиненными иностранными подразделениями", пояснили в пресс-службе. Учения будут проходить до 27 марта. В маневрах принимают участие 10 тыс. военнослужащих, в том числе около 7 тыс. - из США, Великобритании, Норвегии и Финляндии.

1,5 тыс. финнов и шведы сформируют бригаду в 4,6 тыс. человек. Их условным противником будет равная по численности норвежская "Бригада Север", в которую также войдут военнослужащие из Великобритании и Соединенных Штатов.

В "Северном ветре" участвуют 450 морских пехотинцев из США, шведские мотопехотные и артиллерийские подразделения. 22-27 марта также пройдут летные учения ВВС.

Два вертолета скорой медицинской помощи Medevac впервые будут принимать участие в подобных армейских и военно-воздушных учениях. Оснащение у обоих одинаковое, в том числе "лыжи" (чтобы приземляться на снег), а также набор оборудования и медикаментов, аналогичный тому, что используется на обычных машинах скорой помощи. Кроме четырех членов экипажа, на борту еще присутствуют врач и медсестра для обеспечения медицинской помощи больному или раненому еще во время транспортировки.