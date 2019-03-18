Тимошенко пообещала изменить формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, экс-премьер-министр, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вновь заявила, что в случае победы на выборах намерена начать переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в новом формате. Об этом она сказала в понедельник, выступая в Славянске Донецкой области.

"Она [Тимошенко] заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате, с тем чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности, - цитирует ее пресс-служба партии "Батькивщина". - Наша стратегия и наш путь к миру - Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках".

Тимошенко также пообещала, что, когда она придет к власти, будет восстанавливать территории, пострадавшие от боевых действий, привлекая к этому международных партнеров.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум. Согласно этому документу Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность.

Предложения Тимошенко по урегулированию ситуации в Донбассе ранее резко раскритиковали председатель политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и экс-президент Леонид Кучма. Так, Медведчук назвал попытку усадить подписантов Будапештского меморандума за стол переговоров по Донбассу "полным абсурдом" и призвал к реализации минских соглашений, как единственно верному и общепризнанному пути урегулирования на востоке Украины. Кучма, в свою очередь, высказал убежденность, что Украина должна дорожить минским форматом переговоров, так как "ему нет альтернативы", а не рассматривать какие-то другие, в том числе и Будапештский. "Не надо строить замки, которые мы не способны построить", - сказал он.