Украинский суд подтвердил мораторий на переименование проспекта Ватутина в Киеве

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Апелляционный административный суд Украины подтвердил введенный ранее мораторий на переименование объектов, связанных с именем советского генерала армии Николая Ватутина. Об этом сообщила правозащитница Елена Бережная в Facebook.

"Сегодня Коллегия судей Апелляционного административного суда отклонила требование партии "Свобода" отменить приостановление всех действий по переименованию проспекта имени легендарного полководца - генерала Николая Ватутина на Шухевича и оставила определение суда первой инстанции без изменения! Наш проспект продолжает носить имя освободителя Киева от немецких оккупантов! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны!" - написала Бережная.

1 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (гауптштурмфюрер войск СС, один из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). 12 июня Окружной административный суд Киева по иску Бережной запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны, в проспект гауптштурмфюрера войск СС, до рассмотрения этого вопроса в суде по сути. В сентябре 2018 года этот же суд подтвердил свое решение по иску "Свободы".

Генералу Ватутину от украинского народа

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича-Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от гитлеровских захватчиков.

Погиб генерал Ватутин от рук украинских националистов из УПА, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. Военачальник похоронен в Киеве в Мариинском парке. Здесь стоит памятник генералу, а на нем написано: "Генералу Ватутину от украинского народа".