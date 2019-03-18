Глава Генштаба Ирака заявил, что граница с Сирией будет открыта в ближайшие дни

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 марта. /ТАСС/. Пограничные пункты между Сирией и Ираком возобновят работу в ближайшие несколько дней. Об этом заявил в понедельник глава Генерального штаба ВС Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганми, находящийся с визитом в Дамаске.

"Безопасность границы между Ираком и Сирией очень важна, ее обеспечение является обязанностью вооруженных сил Ирака и армии Сирии. В ближайшие дни мы увидим открытие пограничного пункта между Ираком и Сирией, что приведет к росту торговли. Мы находимся в тесной координации с сирийской армией, в особенности в вопросе борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - цитирует слова военного агентство SANA.

Аль-Ганми прибыл в воскресенье в Дамаск, где провел переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Хосейном Багери и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.

КПП между сирийским Бу-Кемалем и иракским Эль-Каимом был перекрыт в 2013 году из-за военных действий, которые велись против ИГ.