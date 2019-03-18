Вучич: погибшие дети стали символом бомбардировок Югославии со стороны НАТО

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Погибшие в результате бомбардировок дети являются символом агрессии НАТО в отношении Югославии. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос ТАСС.

"То, что является символом и из-за чего все мы были шокированы, это - то, что они называли сопутствующими потерями. Погибло много детей, свыше 90, но все мы запомнили маленькую Саню из Варварина, которая была лучшей по математике, и особенно маленькую Милицу Ракич - двухлетнего ребенка из Батайницы, который погиб в результате бомбардировок. Невинное дитя, ни в чем не виноватое. И это стало символом того страшного преступления, совершенного над Сербией и над нашим народом", - заявил сербский лидер.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. т бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.