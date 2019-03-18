AFP: Макрон отверг возможность переговоров с радикальной частью "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг в понедельник возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". Об этом агентству AFP сообщил один из ближайших помощников Макрона, пожелавший остаться неназванным. Он цитировал высказывания президента на прошедшем в понедельник в Елисейском дворце совещании по вопросам обеспечения безопасности и порядка в стране.

Глава государства "самым решительным образом" настроен добиться прекращения насилия в стране и считает при этом, что "диалог с радикальной группировкой экстремистов из числа активистов движения "желтых жилетов" невозможен", сообщил источник. Президентом в ходе заседания были приведены сведения о том, что эта "радикальная составляющая движения "желтых жилетов" насчитывает 40-50 тыс. человек". "Единственным возможным ответом на создавшуюся ситуацию является ответ методами обеспечения безопасности", - подчеркнул, выступая в Елисейском дворце, Эмманюэль Макрон.

Первоначально планировалось, что совещание пройдет с глазу на глаз между президентом Макроном и премьер-министром Эдуаром Филипом, который представит свои предложения по обеспечению лучшего контроля над манифестациями. Однако в дальнейшем было решено провести встречу в расширенном составе. Таким образом в совещании приняли участие более десятка человек, в частности глава МВД Кристоф Кастанер и министр юстиции Николь Беллубе.

Никаких заявлений по итогам сделано не было. По данным AFP, объявление мер в сфере безопасности, направленных на подавление беспорядков, возникающих в ходе манифестаций "желтых жилетов", будет сделано в дальнейшем Матиньонским дворцом. Причем возможно даже не в понедельник, а в последующие дни.

Администрация премьер-министра признала в воскресенье, что в ходе противодействия манифестантам в Париже 16 марта "были допущены ошибки в действиях", которые не позволили подавить акты насилия, в ходе которых крупный ущерб был нанесен торговым заведениям Елисейских полей. В частности, были полностью разграблены 26 бутиков, сожжены три газетных киоска и повреждены еще более десятка других.