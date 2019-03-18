Трамп назвал оговорку Байдена о возможном участии в выборах признаком "низкого IQ"

ТАСС, 18 марта. Президент США Дональд Трамп прокомментировал в понедельник оговорку Джозефа Байдена о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году, назвав его "человеком с низким IQ (intelligence quotient, коэффициентом интеллекта).

"Джо Байден на выходных оговорился, когда был не в состоянии произнести очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один человек с низким IQ!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее бывший американский вице-президент Джозеф Байден во время выступления в штате Делавэр в субботу, оговорившись, причислил себя к тем, кто вступил в борьбу за высший административный пост США. Многие ведущие американские СМИ расценили это как возможное подтверждение того, что он планирует баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

Бывший вице-президент констатировал, что многие из тех в стране, кто придерживается левых взглядов, критикуют его. В свою защиту он сказал: "У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские...". Далее он быстро поправился: "Из всех, кто мог бы баллотироваться".

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно ряду опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года.

О намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс- конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, член Палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан- Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.