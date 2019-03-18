Эрдоган заявил, что не допустит "превращения Стамбула в Константинополь"

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в понедельник "не позволить превратить Стамбул в Константинополь". Об этом сообщает Anadolu. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления по случаю празднования 104-й годовщины Битвы при Чанаккале (Галлиполи) - одного из решающих эпизодов Дарданелльской операции Антанты.

"Враги мусульман и Турции, в частности, продемонстрировали, что они продолжают ненавидеть нас. Мы готовы дать отпор и заявляем об этом в Чанаккале. Турецкий народ всегда будет населять эти земли, мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь", - сказал турецкий лидер, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

В данный момент нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.