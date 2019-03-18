Guardian: наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий

ТАСС, 18 марта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов. С таким утверждением в понедельник выступила газета The Guardian.

По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Монарх, как указывает издание, попросил кронпринца присутствовать на этом заседании правительства, но он не смог принять в нем участие.

Неназванные собеседники газеты уточняют, что один из доверенных советников короля Мусаед аль-Айбан, недавно назначенный советником по национальной безопасности, будет неофициально контролировать решения об инвестициях от имени короля. Саудовское посольство в Вашингтоне не прокомментировало эту информацию.

Кронпринц не приходит на встречи

По информации The Guardian, кронпринц не пришел на два последних еженедельных заседания кабмина, которые возглавляет король, а также не присутствовал на встречах с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер-министром Ливана и послами Индии и Китая. Официальный представитель правительства королевства в Вашингтоне отказался комментировать эту информацию, а также не предоставил данные о местонахождении саудовского наследного принца.

Несмотря на то, что Мухаммед бен Сальман и раньше пропускал встречи, источник, знакомый с работой королевского двора, заявил изданию, что отсутствие кронпринца в последние две недели стало большим сюрпризом. Предполагается, что король был особенно недоволен отсутствием сына на заседании кабмина во вторник, во время которого он обсуждал множество проблем, стоящих перед королевством. В двухчасовом обращении король, как отмечает газета, выразил обеспокоенность по поводу потерянных инвестиций в экономику Саудовской Аравии.

Как отмечает издание, из недавних официальных заявлений, появившихся в прессе, о деятельности короля и кронпринца остается неясно, отсутствовал ли Мухаммед бен Сальман и на других мероприятиях высокого уровня. Газета также указывает, что наследный принц не запечатлен на фотографиях, опубликованных в СМИ, и в заявлениях, кроме упоминания телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе.

Убийство Хашкаджи

Как отмечает издание, отношения короля и наследного принца находятся под пристальным вниманием с момента убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Существовали предположения о причастности к этому Мухаммеда бен Сальмана, но саудовское правительство отвергло эти данные.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.