Волкер исключает возвращение Крыма Украине военным путем

"Не может быть возврата Крыма силой, - заявил он в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник. - Это было бы военной катастрофой".

Вместе с тем он высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".

США и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине, заверил Волкер.

"Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет - периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых рестрикций.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Миссия ООН в Донбассе

Спецпредставитель Госдепа также заявил, что США не отказываются от идеи направления в Донбасс миссии ООН.

"Мы хотим работать с Россией по этому вопросу, - заявил он в ходе телефонной пресс-конфренции в понельник. - Но Россия отказывается".

Волкер также опроверг сообщения о том, Вашингтон может вести такие переговоры с Москвой без участия Киева. "Все координируем с Украиной и до, и после. Разговоры о том, что мы ведем переговоры через голову - это неправда", - сказал он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. В этой связи в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже глава государства не исключил, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но при согласии провозглашенных республик Донбасса.

Вместо этого украинская сторона заговорила о необходимости введения в регион полноценной миротворческой миссии ООН, которая бы взяла на себя функции временной администрации с последующей передачей власти Киеву. Москва с этой позицией не согласна и настаивает на урегулировании конфликта на основе минского мирного плана.