Президент Бразилии неожиданно посетил штаб-квартиру ЦРУ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с визитом в США, посетил в понедельник утром штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Об этом стало известно из публикации в Twitter его сына, депутата Национального конгресса (двухпалатный парламент Бразилии - прим. ТАСС) Эдуарду Болсонару.

"Вместе с президентом Жаиром Болсонару и его министрами направляюсь в [штаб-квартиру] ЦРУ - одной из самых уважаемых разведок в мире", - говорится в публикации в соцсети. Как указал политик, на встрече планируется обсудить региональную проблематику с экспертами самого высокого уровня.

Ранее в официальной программе визита бразильского лидера в Вашингтон, опубликованной на сайте президента, это время было зарезервировано для личных встреч. Посещение американского разведведомства не анонсировалось.

Депутат Эдуарду Болсонару возглавляет комитет по международным делам и национальной обороне нижней палаты федерального законодательного органа Бразилии. После избрания отца на пост президента страны он еще до инаугурации нынешнего главы государства совершил неофициальные поездки в Колумбию, где встретился с ее лидером Иваном Дуке, и США, где провел переговоры с консервативным крылом американского истеблишмента, конгрессменами и представителями Белого дома.

1 января 2019 года Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии. Его мандат рассчитан на четыре года. Сыновья главы государства Флавиу и Эдуарду Болсонару в октябре были избраны соответственно в верхнюю и нижнюю палаты Национального конгресса Бразилии.