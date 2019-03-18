Reuters: экс-конгрессмен Бето О'Рурк собрал на свою предвыборную кампанию $6,1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Экс-конгрессмен Бето О'Рурк, объявивший в минувшую среду о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году, уже собрал $6,1 млн на предвыборную кампанию - больше, чем любой другой претендент от Демократической партии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на сотрудников его штаба.

На промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году, напомнило агентство, О'Рурк, боровшийся за кресло сенатора от штата Техас, сумел собрать на свою предвыборную кампанию в общей сложности $80 млн - больше, чем любой другой участник кампании по выборам в Сенат. Сейчас О'Рурк опережает по объему собранных на предвыборную кампанию средств сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сумевшего сразу после официального объявления об участии в борьбе за Белый дом в 2020 году привлечь политические пожертвования на сумму $5,9 млн. Сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, также объявившая о намерении участвовать в выборах в 2020 году, собрала, по данным агентства Reuters, около миллиона долларов.

О намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии уже объявили более десятка политических и общественных деятелей. В их числе - член Палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.