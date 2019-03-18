МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. МИД Украины выразил очередной протест и направил ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте украинского ведомства.

МИД Украины считает, что это является "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Путин 18 марта пребывает в Крыму, где празднуют пятилетие воссоединения полуострова с Россией.