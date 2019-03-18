СМИ: Иран не участвовал в операции Турции против Рабочей партии Курдистана

ТАСС, 18 марта. Вооруженные силы Ирана не участвовали в операции Турции против членов Рабочей партии Куридстана (РПК). Об этом сообщило в понедельник агентство Mehr со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана.

"В понедельник утром Турция начала военную операцию против РПК, в которой Вооруженные силы Ирана не участвовали", - приводит агентство слова источника.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что Турция и Иран в понедельник впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов РПК. Как уточняло Anadolu, направленная против РПК операция Анкары и Тегерана носит продолжительный характер. Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции, как и в Иране, РПК считают сепаратистской террористической организацией.