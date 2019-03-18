Порошенко заявил, что Украина построит собственный завод по производству ядерного топлива

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости построить завод по производству ядерного топлива в составе госпредприятия "Энергоатом". Об этом глава государства сказал во время совещания по вопросам развития атомной энергетики и повышения уровня безопасности при использовании ядерной энергии.

"Благодаря настойчивости "Энергоатома" процесс диверсификации уверенно продолжается. В 2018 году ЮУАЭС-3 (третий энергоблок Южно-Украинской АЭС) стал первым энергоблоком, который полностью загружен топливом Westinghouse. Следующим шагом должно стать обеспечение наших АЭС собственным ядерным топливом. Мы должны построить собственный завод по производству ядерного топлива в составе НАЭК "Энергоатом", - цитирует Порошенко пресс-служба "Энергоатома".

Президент подчеркнул, что для развития украинской атомной энергетики нужно достроить третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой АЭС и реализовать проект "Энергетический мост "Украина - ЕС". Порошенко также высказался за реформирование рынка электроэнергетики, на котором "Энергоатом" будет "наибольшим выгодоприобретателем".

Поставки Westinghouse

В январе этого года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на Украине через три года может появиться завод по производству ядерного топлива. По его словам, Украина получила разрешение Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода. При этом министр сообщил, что Украина постепенно сокращает поставки ядерного топлива из России и наращивает из США. По данным минэнерго, Westinghouse поставила в Украину 45% ядерного топлива от общего объема поставок, тогда как 2016 году этот показатель был на уровне 15%. Остальные 54% приходятся на Россию.