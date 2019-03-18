Руководство Франции приняло решение сместить полицейского префекта Парижа

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в понедельник о том, что руководством страны принято решение сменить полицейского префекта Парижа Мишеля Дельпеша. Трансляция выступления Филиппа по вопросам обеспечения безопасности в условиях продолжающихся в стране манифестаций "желтых жилетов" была проведена в Twitter на странице Матиньонского дворца.

"В ближайшую среду на заседании совета министров президент Французской Республики Эмманюэль Макрон назначит полицейским префектом Парижа Дидье Лальмана, в прошлом занимавшего пост генерального секретаря МВД и в последнее время бывшего префектом региона Новая Аквитания [юго-восток страны]", - заявил Филипп. Он сообщил, что этот сотрудник МВД "сменит господина Дельпеша, возраст которого равен 66 годам и в отношении которого периодически появлялись слухи относительно его предстоящего ухода в связи с "делом Беналля", а также неоднократно возникала полемика в связи с проблемами обеспечения им общественного порядка в столице", - добавил премьер-министр.

Как подчеркивали в понедельник радиостанция France info и телеканал BFM, "Дельпеш явно выбран на роль "козла отпущения" с тем, чтобы продемонстрировать решительность и действенность мер, осуществляемых властями в связи с неудачными попытками обеспечить безопасность в Париже в ходе последнего дня протестов "желтых жилетов" в минувшую субботу".

Слухи о грядущей смене Дельпеша и недовольстве со стороны руководства страны его действиями появились в первый раз более месяца назад, когда стали известны новые обстоятельства "дела Александра Беналля". Этот бывший сотрудник президентской администрации был уволен летом прошлого года из Елисейского дворца и находится теперь под следствием в связи с избиением манифестантов на первомайской манифестации. Он также обвиняется в незаконном присвоении себе служебных материалов видеосъемки, произведенной полицией в ходе первомайской манифестации.

По утверждению интернет-сайта Mediapart и газеты Le Monde, Дельпеш не воспрепятствовал передаче Беналле из префектуры этих материалов, которые тот пытался незаконно использовать в свое оправдание при разбирательстве его дела в Елисейском дворце.