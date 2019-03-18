МИД Германии назвал "непонятными" визовые ограничения США по отношению к персоналу МУС

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Германия поддерживает работу Международного уголовного суда (МУС) и считает непонятным намерение США ограничить выдачу виз персоналу этой инстанции. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ, распространенном в понедельник в Twitter.

Ведомство назвало МУС "неотъемлемым" инструментом в борьбе с международными преступлениями. "Он пользуется нашей поддержкой и доверием. Объявление США о возможном введении визовых ограничений по отношению к сотрудникам [МУC] для нас непонятно", - говорится в сообщении.

О решении ввести визовые ограничения 15 марта объявил госсекретарь США Майкл Помпео.