Минобороны Франции: нельзя ставить перед членами НАТО условия о покупке лишь оружия США

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Государства-члены НАТО не должны быть обязаны приобретать только американские вооружения, иначе речь не может идти об альянсе. Такое мнение высказала в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в вашингтонском Атлантическом совете. Трансляция выступления велась на сайте организации.

"Лично меня больше беспокоит мысль о том, что сила солидарности НАТО может быть обусловлена покупкой союзниками того или иного оборудования. Альянс должен существовать без каких-либо условий, иначе это не альянс", - подчеркнула глава французского ведомства.

Она указала, что "5-я статья - это не статья F-35". Речь идет о сравнении статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает коллективный военный ответ альянса на агрессию против любой из его стран, и американском истребителе пятого поколения F-35, который закупают многие члены альянса.

По словам Парли, Европа должна "наращивать свой оборонный потенциал".

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что он продолжает убеждать Анкару отказаться от планов приобретения российских зенитно- ракетных комплексов (ЗРК) С-400. При этом он добавил, что США ведут с Турцией, которая является членом НАТО, переговоры с целью продажи этой стране американских ЗРК Patroit вместо С-400.

Обеспокоенность европейцев

Европейцы в связи с требованиями США повысить военные расходы обеспокоены, будут ли американские обязательства по обеспечению безопасности континента носить постоянный характер.-

"Европейцы обеспокоены по поводу того, будут ли носить обязательства США [в рамках НАТО] постоянный характер", - отметила она, говоря о требованиях Вашингтона повысить военные расходы членов альянса до 2% ВВП.

"Когда европейцы услышали в июле [прошлого] года в НАТО, что, если их расходы на оборону не увеличатся до 2% ВВП, то США кое-что предпримут, то это не успокоило их, и они начали задаваться вопросом и думать, не случится ли немыслимое", - пояснила она. По словам Парли, европейцы начали готовиться к тому, что делать, "если они окажутся предоставленными сами себе".

Министр обороны подчеркнула, что "теперь стратегическое соперничество переходит в Азию, а Европа больше не является его главной площадкой," что "привело к появлению вопроса" о дальнейшем сотрудничестве США с европейскими странами.

Однако, продолжила глава оборонного ведомства, Париж "всецело поддерживает требование США" по повышению военных расходов. Так, во Франции данный показатель составляет около 1,82% ВВП.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили означенные расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.