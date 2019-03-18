Канада продлит миссию своих военных инструкторов на Украине до 2022 года

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Канада продлит еще на три года мандат миссии военных инструкторов на Украине, которая ранее была рассчитана до 31 марта 2019 года. Об этом в понедельник заявил журналистам министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан.

"Правительство приняло решение продлить тренировочную миссию (Unifier, "Объединитель") на Украине... еще на три года до 31 марта 2022 года", - сказал он. По его словам, тем самым Оттава "подтверждает свою непоколебимую поддержку Украине" и продолжает помогать этой стране в модернизации ее вооруженных сил.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области.

В канадском оборонном ведомстве ранее заявляли, что операция Unifier не является боевой и призвана оказать содействие солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым. В декабре 2018 года министерство национальной обороны Канады сообщило, что инструкторы миссии обучили 10 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.