Министр обороны Канады: Оттава и страны НАТО готовы вести конструктивный диалог с Россией

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Канада и другие страны НАТО готовы к конструктивному диалогу с Россией, но при этом сохраняют военное присутствие в пограничных с РФ странах. Об этом в понедельник заявил журналистам министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан.

"Мы открыты к диалогу, но он должен быть конструктивным", - сказал он о военном присутствии НАТО в странах Балтии и Польше. По его словам, нахождение натовского контингента в этих странах - "сильный сигнал России", который "призван показать России, какими возможностями" обладает альянс.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность группировки альянса в Латвии под руководством Канады составляет более тысячи человек. В ее состав входят также военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении.

Ранее Оттава приняла решение об увеличении численности своего контингента в составе батальона НАТО в Латвии с 455 до 540 военнослужащих. Также Канада объявила, что будет возглавлять батальон до 2023 года. Текущий мандат на управление этим соединением у канадских военных истекает в апреле 2019 года.