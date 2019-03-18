Канада продлит свою военную миссию в Ираке до 2021 года

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о продлении мандата на пребывание канадского воинского контингента в Ираке до марта 2021 года. Об этом в понедельник заявил журналистам министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан.

"Наше правительство приняло решение о продлении миссии в Ираке", - сказал он. По его словам, канадские военные продолжат участие в борьбе международной коалиции с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке до 31 марта 2021 года, чтобы убедиться в ее полном уничтожении. Саджан добавил, что общая численность канадских военных в этой операции составляет около 850 человек. Текущий мандат истекает 31 марта 2019 года.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с группировкой ИГ в составе международной коалиции под руководством США. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. В феврале 2016 года, по решению премьер-министра Джастина Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, после этого общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке превысила 800 человек.