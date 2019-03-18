Оппозиция Венесуэлы получила доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Представители оппозиции Венесуэлы получили доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне и еще двум зданиям диппредставительства страны в США. Трансляцию публичной церемонии вела в понедельник телеслужба агентства Reuters .

"Сегодня мы получили контроль над тремя зданиями, два из них находятся здесь, в Вашингтоне", - заявил "временный поверенный в делах Венесуэлы в США" Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо. Он уточнил, что здание "находится в собственности" оппозиции. "Мы позднее объявим СМИ, на каких условиях мы получили доступ к этим зданиям", - добавил Веккьо.

"Мы позднее объявим СМИ, на каких условиях мы получили доступ к этим зданиям", - добавил Веккьо. По его словам, контроль над атташатом оппозиция получила благодаря тому, что на ее сторону перешел военный атташе при посольстве страны в США полковник Хосе Луис Сильва.

"В ближайшем будущем мы продолжим делать то же самое с остальными зданиями, которые у нас есть здесь, на территории США", - заверил Веккьо. Он признал при этом, что к главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне доступа у оппозиции по-прежнему нет. "Мы хотели бы получить контроль над главным зданием посольства здесь, в Вашингтоне", - подчеркнул он.

"Мы следуем всем административным и юридическим процедурам, мы продолжим предпринимать необходимые для этого шаги вместе с Госдепартаментом США и местными властями. Мы сообщим конкретную дату, когда мы получим контроль над главным зданием посольства в Вашингтоне", - добавил представитель оппозиции.

Церемония прервана протестующими

Церемонию, в ходе которой представители оппозиции подняли на здании атташата государственный флаг, а затем вошли в здание, прервали активисты антивоенной организации Code Pink, кричавшие Веккьо: "Вы самозванец!". Они также скандировали лозунг: "Руки прочь от Венесуэлы".

Здание в вашингтонском районе Калорама-Хайтс, где ранее располагался военный атташат Венесуэлы, после отъезда из страны венесуэльских дипломатов было закрыто и пустовало, как и посольство в районе Джорджтаун. Государственный флаг с него был снят, а древко было оторвано. По утверждению Веккьо, это сделали венесуэльские дипломаты, когда покидали атташат. Он обвинил их в попытке "уничтожить" дипсобственность страны.