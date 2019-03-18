Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса, который был проведен всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы". На предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта, отдать свой голос за кандидатуру Зеленского готовы 34% украинцев.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", - отмечается на сайте организации.

По данным опроса, Зеленский возглавил президентский рейтинг почти во всех регионах. Наибольшая поддержка у него в Днепропетровской области, где его кандидатуру готовы поддержать почти 46% опрошенных. Отдать свой голос за Зеленского готовы более 40% опрошенных в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Чуть менее 40% кандидат набирает в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатской, Черниговской и Херсонской областях.

При этом, по данным социологов, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко - 12,9%. В тоже время к лидерам первой тройки приближается основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его кандидатуру, по данным опроса, поддерживают 11,1% респондентов. За остальных кандидатов готовы проголосовать меньше 7%.

Кроме того, за Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 70% избирателей независимо от того, кто будет соперником. При этом в голосовании готовы участвовать почти 82% респондентов.

Опрос проводился 16-17 марта. Было опрошено 164 590 респондентов старше 18 лет по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 1,5%.