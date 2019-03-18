Минобороны Чехии назвало кризис отношений ЕС и России наибольшей угрозой для Европы

ПРАГА, 18 марта. /ТАСС/. Кризис в отношениях между Евросоюзом и Россией представляет наибольшую угрозу для безопасности Евросоюза, что отражено в одобренных чешским правительством долговременных целях обеспечения национальной обороноспособности. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель министерства обороны республики Якуб Файнор.

"В одобренном правительством документе обозначены цели по укреплению национальной обороны на период до 2035 года, - отметил он. - Самой большой опасностью для Европы, как следует из него, является кризис в отношениях между европейскими государствами и РФ". По утверждению представителя минобороны, кризис вызван "агрессивной российской политикой по отношению к некоторым суверенным странам".

ВС Чехии, учитывая данный фактор, будут стараться скорее освободиться от находящейся на вооружении советской и российской военной техники. До 2024 года минобороны будет принято решение о покупке для национальных ВВС новых вертолетов или же беспилотных летательных аппаратов, которые будут способны их полностью заменить.

В 2025 году, по словам Якуба Файнора, ожидается решение о возможности увеличить количество истребителей в ВВС Чехии. Тем не менее, главная роль в обеспечении обороноспособности республики отводится сухопутным войскам. Предполагается также усиление роли военной разведки в определении стратегических угроз для национальной безопасности.

"Одобренный правительством документ является рамочным для реализации военно-политических амбиций Чехии. Он представляет собой основной ориентир для оборонного планирования", - отметил Якуб Файнор.