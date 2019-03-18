Медведчук назвал популизмом слова Порошенко об освобождении от газовой зависимости от РФ

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна "соскочила" с российской газовой иглы - не более чем популизм. Такое мнение высказал в понедельник председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы - не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России, и мы делаем все для того, чтобы забыть навсегда Россию, ее продукцию, в данной ситуации - газ", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Медведчук добавил, что украинские власти, несмотря на свои заявления, продолжают закупать российский газ, хоть и называют его "швейцарским, словацким, австрийским, польским, венгерским - европейским". "Мы сегодня покупаем газ, в котором при образовании цены используется формула "Дюссельдорф плюс", это немецкий хаб по продаже газа. То есть мы берем цену на газ на "Дюссельдорф плюс", а к границе Украины это 1500 км. Платим, а потом вкладываем в цену на газ, а потом в цену на тариф для населения вот эту стоимость - $142, добавляем к стоимости того газа, который мы там сторговали, не в России", - пояснил он.

Политик отметил, что если бы Украина покупала газ у России по контракту, который действует до 1 января 2020 года, то цена за него составляла $230-260 за кубометр, а не около $317 (8550 гривен), которые в настоящее время приходится платить.

Ранее, 14 марта, на рабочем собрании актива политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук заявил, что резонанс в результате честного расследования схемы "Дюссельдорф плюс", благодаря которой украинские бизнесмены, пользующиеся поддержкой власти, получают огромную прибыль от реверсных поставок газа, будет не меньше, чем резонанс от расследования хищений в "Укроборонпроме".