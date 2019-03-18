Порошенко заявил, что не намерен сотрудничать с Москвой и выступает за санкции против РФ

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

"Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", сказал Порошенко в понедельник в прямом эфире канала ICTV.

Он подчеркнул, что его администрация "мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем".

Ранее в понедельник, выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, президент России Владимир Путин сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.