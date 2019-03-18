Порошенко заверил, что не допустит срыва выборов президента Украины

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не допустит срыва выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Он выступил в понедельник вечером в прямом эфире канала ICTV.

"Я не допущу срыва выборов (президента), народ не допустит. Я обязан защитить выбор народа", - заявил Порошенко, который баллотируется на второй срок.

При этом он обвинил украинских националистов в том, что они пытаются сорвать выборы, но "у них ничего не получится". При этом он обвинил украинских радикалов в том, что своими протестными акциями они "подыгрывают России".

В последнее время Порошенко как кандидата в президенты в поездках по стране преследуют представители националистической партии "Национальный корпус". 9 марта представители "Национального корпуса" устроили потасовку возле администрации президента, куда пришли с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Однако, узнав, что президента нет в столице, националисты отправились в Черкассы. Здесь националисты попытались заблокировать кортеж Порошенко, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы. Затем радикалы приезжали на митинг Порошенко в Житомир, где президент предусмотрительно выступал из-за металлического ограждения. "Национальный корпус" также встретил главу государства в Чернигове, хотя его поездку в областной центр администрация президента не анонсировала. Затем радикалы ожидали Порошенко в Луцке и Ковеле.

Ранее представители Порошенко уже заявляли, что за антипрезидентскими акциями стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы". Глава МВД Арсен Аваков назвал "чушью" предположение депутатов "Блока Петра Порошенко" (БПП) о причастности пророссийских сил к организации акции протеста радикалов в Черкассах, которая переросла в столкновения с полицией.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).