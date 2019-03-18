МИД Венесуэлы осудил занятие оппозицией зданий диппредставительства страны в США

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выступило против занятия оппозицией дипломатических представительств страны в США и пригрозило Вашингтону ответными действиями на своей территории. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел южноамериканского государства.

"Боливарианская Республика Венесуэла объявляет международному сообществу, что ее дипломатические представительства в США силой занимают люди, которые пользуются открытой поддержкой правительства США и действуют как его агенты…, что представляет собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, - указывается в документе. - Дипломатические представительства Венесуэлы в США могут использоваться только официально назначенными дипломатами, которые представляют демократическое и назначенное в соответствии с конституцией правительство президента Николаса Мадуро".

МИД Боливарианской Республики потребовал от властей США "принять необходимые меры, чтобы немедленно прекратить занятие" своих дипломатических представительств. "Если правительство США по-прежнему не будет выполнять свои международные обязательства, правительство Боливарианской Республики Венесуэла оставляет за собой право на законные и взаимные соответствующие действия на венесуэльской территории", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник представители оппозиции Венесуэлы получили доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне и еще двум зданиям диппредставительства страны в США. Позднее в Twitter "временный поверенный в делах Венесуэлы в США" Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, уточнил, что речь идет о двух зданиях военного представительства в Вашингтоне и генеральном консульстве в Нью-Йорке. Он признал, что у оппозиции по-прежнему нет доступа к главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

На минувшей неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули южноамериканскую страну. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января текущего года. Поводом послужило то, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы южноамериканского государства Хуана Гуайдо.