США надеются на помощь военных Бразилии, чтобы склонить ВС Венесуэлы на сторону оппозиции

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на содействие бразильских военных, чтобы склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"У бразильских военных очень хорошие отношения с венесуэльскими военными. Бразильские военные могут четко донести до них понимание того, какую роль военные Венесуэлы должны играть в том, чтобы <...> прекратить узурпацию демократической власти, к которой стремится [президент Венесуэлы Николас] Мадуро", - сказал он. "Мы рассматриваем бразильских военных как очень важного посредника в общении с венесуэльскими военными. Посредника, который может донести до них намерения Соединенных Штатов в том, что касается мирной конституционной передачи власти. И мы надеемся на тесную работу с ними в этом направлении", - уточнил представитель администрации.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, в настоящее время находится с визитом в США.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.