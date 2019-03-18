Президент Руанды возмущен предложением ЮАР начать переговоры с оппозицией в эмиграции

ПРЕТОРИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме считает возмутительным предложение властей ЮАР начать переговоры с проживающими в этой стране критиками его режима. Об этом он заявил в интервью газете Star, опубликованном в понедельник.

Конфликт между двумя африканскими государствами продолжается с 2010 года. ЮАР обвиняет Кигали в организации покушений на радикальных противников президента Кагаме, которым Претория предоставила политическое убежище. Один из них, бывший начальник военной разведки Руанды Патрик Карегейя был найден убитым 1 января 2014 года в своем номере в одном из отелей Йоханнесбурга. Президент ЮАР Сирил Рамапоса, вскоре после своего прихода к власти в начале 2018 года, объявил о намерении нормализовать отношения, однако нерешенный вопрос о дальнейшей судьбе руандийской оппозиции в эмиграции остается главным препятствием на этом пути.

"Вы видели, как члены правительства заявляют, что они встречаются с представителями этих групп и те готовы вступить в переговоры; они готовы с нами разговаривать, будучи при этом никем, - прокомментировал Кагаме заявления министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу, сделанные в ноябре на медиа-брифинге. - Это абсолютно ненормальная ситуация. Если кто-то скажет мне, что это нормально - я буду крайне удивлен".

Президент Руанды признался, что "опешил", когда услышал об этом предложении. В Кигали пользующихся убежищем в ЮАР бывшего генерала своей армии Кайюмбу Ньмвасу и некоторых других радикальных оппозиционеров считают преступниками и требуют от Претории экстрадировать их на родину. Власти Руанды при этом приводят в подтверждение своей позиции специальный доклад группы экспертов ООН по Демократической Республике Конго (ДРК), представленный в конце прошлого года. Ньямваса был назван в этом документе одним из организаторов действующих на востоке ДРК банд-формирований.

"Кое-кто в правительстве ЮАР предпочитает сотрудничать с группами этих злодеев, имеющих дурную репутацию и совершивших отвратительные поступки, за которые они должны понести ответственность", - подчеркнул Кагаме. По его мнению, Ньямваса и его сообщники пользуются поддержкой южноафриканских властей для дестабилизации ситуации в регионе Великих Африканских озер и подготовке агрессии против Руанды.

Кроме того, до сих пор неурегулированным остается вопрос с визами ЮАР для руандийских граждан, которые не могут их получать с 2014 года. Тогда в ходе дипломатического конфликта, последовавшем вслед за обвинениями в адрес Кагаме в организации убийства Карегейи, из Кигали были высланы все южноафриканские дипломаты, кроме посла. Президент Руанды отвергает свою причастность к совершению этого преступления, одновременно, предупреждая о неизбежности возмездия любому, кто пожелает нанести вред его стране.