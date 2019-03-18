СМИ: во Франции взяли под стражу мужчину, напавшего на полицейского в комиссариате Бордо

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Полиция поместила под стражу мужчину, совершившего нападение на сотрудника полиции в одном из комиссариатов Бордо на юго-западе Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

По его информации, в воскресенье около 13:00 по парижскому времени (15:00 мск) мужчина, на руке которого была белая повязка с надписью "джихад" на арабском языке, вошел в один из полицейских участков и набросился на стража порядка с угрозами его убить. Нападавшего удалось обезвредить коллегам полицейского, которые применили электрошокер.

Оружия у злоумышленника не было. В настоящий момент он находится под стражей в здании судебной полиции Бордо.