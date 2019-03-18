Reuters: советник главы Афганистана стал персоной нон грата в США из-за слов о талибах

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. США объявили властям Афганистана, что больше не намерены поддерживать какие-либо официальные контакты с советником президента страны по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом после его высказываний о переговорах с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые он сделал во время визита в Вашингтон. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"[Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид] Хейл позвонил [президенту Афганистана Ашрафу] Гани и сказал ему, что Мохибу больше не рады в Вашингтоне. США больше не будут иметь с ним дел ни в Кабуле, ни в Вашингтоне", - цитирует Reuters бывшего представителя правительства Афганистана высокого ранга, говорившего на условиях анонимности. Эти данные подтвердили агентству три других источника.

Ранее газета The Washington Post писала, что отношения между администрацией Дональда Трампа и правительством Афганистана ухудшились до самой низкой отметки за последние годы на фоне разногласий по поводу переговоров с талибами. Как отмечало издание, афганские власти недовольны тем, что они фактически оказались исключены из этого процесса.

Во время визита в Вашингтон Мохиб выразил уверенность в том, что любое соглашение Вашингтона с "Талибаном" станет оскорблением для американских солдат, сражавшихся с талибами и погибших в Афганистане. Кроме того, он сделал персональный выпад против спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, афганца по национальности, обвинив его в том, что тот руководствуется "личными амбициями" и стремится создать в Афганистане "временное правительство, в котором сам он будет играть роль колониального наместника".

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино на брифинге для журналистов заявил, что комментарии Мохиба не требуют того, чтобы давать на них публичный ответ. В то же время он подчеркнул, что Хейл встретился с Мохибом и выразил ему недовольство от лица американского правительства.

Переговоры с талибами

Ранее Халилзад по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Речь идет о двух из четырех основных пунктов переговоров США с движением "Талибан".

За последние четыре года силы движения значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.