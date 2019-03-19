NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше $2 млрд Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times на основе бесед с более 20 действующими и бывшими членами руководства данного банка.

По оценке издания, Deutsche Bank в 1990-х только еще зарабатывал себе репутацию на рынке финансовых услуг США и поэтому совершал рискованные операции, на которые не решались идти крупные американские банки. Они, в частности, не желали иметь дело с Трампом, потому что серия его банкротств обошлась кредитным организациям страны в сотни миллионов долларов. Deutsche Bank нанял ведущих маклеров инвестбанка Goldman Sachs Джастина Кеннеди (сын судьи Верховного суда Энтони Кеннеди) и Майка Оффита (сын писателя Сидни Оффита) для сделок на рынке недвижимости.

Оффит рассказал газете, что Трамп в 1998 году лично пришел к нему в Deutsche Bank с просьбой выдать кредит на $125 млн для ремонта небоскреба на Манхэттене (Уолл-стрит, дом 40). Банк в итоге одобрил данный запрос, а вскоре выделил предпринимателю еще $300 млн на строительство небоскреба рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Со следующим кредитом в несколько сот миллионов долларов на казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) вышла осечка: подпись должностного лица в банке, отвечавшего за выделение этих средств, оказалась поддельной, а Оффита уволили.

Согласно публикации, Deutsche Bank в 2005 году выдал Трампу кредит на небоскреб на более $500 млн под гарантию $40 млн. Это значило, что банк в случае провала проекта мог обратиться в суд, чтобы добиться неустойки от предпринимателя, пояснила газета. К 2008 году небоскреб был в целом построен, однако Трамп из-за глобального финансового кризиса испытывал трудности при продаже сотен квартир в этой башне. Юристы бизнесмена воспользовались пунктом в договоре с банком о форс-мажорных обстоятельствах и через суд потребовали от финансового учреждения компенсации ущерба в размере $3 млрд.

Как поясняет газета, это шаг был предпринят непосредственно перед истечением срока полного погашения кредита. Deutsche Bank предъявил миллиардеру встречный иск, однако ограничился требованием лишь оговоренных $40 млн. Стоит отметить, что банк, когда рассматривал заявку Трампа, оценил его активы в около $788 млн. Сам же Трамп утверждал, что его активы стоят порядка $3 млрд.

О связях Deutsche Bank и Trump Organization

В конце января 2019 года представители двух комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке и финансовым услугам - заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о транзакциях, касающихся Трампа. По данным СМИ, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о незаконных сделках между банком и Trump Organization. Газета The Wall Street Journal в феврале сообщила, что Deutsche Bank в марте 2016 года отказал компании Трампа в выдаче кредита.

В 2017 году СМИ США сообщали о том, что подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, якобы запросили информацию о деловых связях Трампа и Deutsche Bank.

Мюллер с мая 2017 года ведет расследование по поводу приписываемых российской стороне попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.