Эксперты: страны ЕС заинтересованы в сотрудничестве с КНР для решения внутренних проблем

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Усиление сотрудничества с Китаем необходимо странам ЕС для решения своих внутренних проблем. Об этом во вторник пишет газета Global Times, цитируя мнение китайских экспертов.

"Когда дело доходит до сотрудничества с Китаем, все больше европейских стран начинают принимать независимые и прагматичные решения в целях удовлетворения собственных интересов", - сказал профессор школы международных отношений Народного университета Китая (Пекин) Ван Ивэй, его слова приводит газета. "Это связано с тем, что во многих случаях европейские страны не могут эффективно решать свои проблемы", - считает он.

В свою очередь директор Центра изучения стран ЕС в Институте международных исследований Китая Цуй Хунцзянь отметил, что "например, Италия не может получить помощь от США или ЕС для решения своих экономических и финансовых проблем". "Наращивание сотрудничества с Китаем поможет Италии справится с ее проблемами", - отметил специалист.

Как сказал накануне министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в Брюсселе на пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, "независимо от изменений в международной обстановке, Китай всегда рассматривает ЕС в качестве важного стратегического партнера и ставит двусторонние отношения КНР и ЕС на важное, приоритетное место в своей внешней политике".

В понедельник МИД КНР сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин с государственным визитом 21-26 марта посетит Францию, Италию и Монако. По словам Ван И, "выбор китайским лидером Европы в качестве места первой в этом году зарубежной поездки свидетельствует о том, что Китай придает большое значение сотрудничеству с регионом".