И.о. главы Пентагона обсудил борьбу с ИГ в Сирии с министром вооруженных сил Франции

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан обсудил в Вашингтоне с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ситуацию в Сирии. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.

"Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан встретился сегодня в Пентагоне с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, чтобы подтвердить отношения в сфере обороны со старейшим союзником Соединенных Штатов. Главы ведомств обсудили широкий круг вопросов в сфере обороны, в том числе приверженность США уничтожению ИГ на долгосрочной основе и продолжающееся участие в руководстве международной коалицией по борьбе с ИГ. Шанахан и Парли согласились продолжать совместную работу в качестве партнеров по коалиции для обеспечения безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в документе.

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих. Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил. Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.