Третья конференция по реформам на Украине пройдет в июле в Торонто

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Канада проведет в Торонто 2-4 июля текущего года третью конференцию по реформам на Украине. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, которое распространило внешнеполитическое ведомство страны.

"Канада поддерживает украинский народ, а также выступает за безопасное, суверенное и процветающее будущее для Украины. Именно поэтому в июле в Торонто Канада проведет третью конференцию, посвященную реформам на Украине", - сказала министр.

По словам Фриланд, в Торонто соберутся главы МИД стран Группы семи, Европейского союза и некоторых других государств, входящих в НАТО. Они примут очередные решения для оказания помощи Киеву в реализации его "амбициозных и демократических реформ".

Ранее аналогичные конференции состоялись в Великобритании и Дании.