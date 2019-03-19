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Кризис на Украине

Третья конференция по реформам на Украине пройдет в июле в Торонто

Главы МИД Канады Христи Фриланд сообщила, что в конференции примут участие главы МИД стран Группы семи, Европейского союза и некоторых других государств, входящих в НАТО

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Канада проведет в Торонто 2-4 июля текущего года третью конференцию по реформам на Украине. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, которое распространило внешнеполитическое ведомство страны.

"Канада поддерживает украинский народ, а также выступает за безопасное, суверенное и процветающее будущее для Украины. Именно поэтому в июле в Торонто Канада проведет третью конференцию, посвященную реформам на Украине", - сказала министр.

По словам Фриланд, в Торонто соберутся главы МИД стран Группы семи, Европейского союза и некоторых других государств, входящих в НАТО. Они примут очередные решения для оказания помощи Киеву в реализации его "амбициозных и демократических реформ".

Ранее аналогичные конференции состоялись в Великобритании и Дании.

Теги
УкраинаКанадаКризис на УкраинеФриланд, Христя
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