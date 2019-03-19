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Международные маневры Индии и стран Африки начались в штате Махараштра

В учениях принимают участие по 10 военнослужащих от каждой страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 марта. /ТАСС/. Международные маневры AFINDEX (Africa-India Joint Field Training Exercise) с участием Индии и 17 африканских стран открылись в понедельник вечером торжественной церемонией в Аундхе в штате Махараштра. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, маневры продлятся 10 дней до 27 марта.

По этой информации, с африканской стороны представлены Бенин, Ботсвана, Гана, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда и ЮАР. Индию представляют военнослужащие сухопутных сил.

"В центре внимания будет обмен передовым опытом между странами-участницами, формирование навыков совместных действий и отработка проведения тактических операций в рамках мандата ООН", - цитирует телеканал представителя индийской армии.

Основная фаза маневров открывается во вторник. Как ранее сообщило информационное агентство ANI, в учениях принимают участие по 10 военнослужащих от каждой страны, тренировки пройдут в военном центре в Аундхе близ города Пуна и в Военно-инженерном колледже в Кирки.

Теги
БенинБотсванаЮАРГанаКенияМозамбикМаврикийНамибияНигерНигерияСенегалСуданТанзанияУгандаЗамбияЗимбабвеИндияЕгипет
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