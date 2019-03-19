Представитель ОБСЕ заявил, что обеспокоен некоторыми положениями закона о СМИ в Белоруссии

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир намерен обсудить с белорусскими властями проблемы доступа журналистов к информации и получения необходимой для работы аккредитации. Об этом он заявил, встречаясь в понедельник вечером с руководством Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и представителями негосударственных медиа.

"Прежде всего, это - проблема с отказом в аккредитации. По мнению ОБСЕ, обязательной аккредитации журналистов вообще не должно существовать. Если же такая процедура есть, она должна быть открытой и прозрачной, без возможности необоснованных отказов. Сюда же входит и проблема с доступом к информации", - отметил представитель ОБСЕ, слова которого приводит пресс-служба БАЖ.

Дезир также сказал, что ОБСЕ волнуют вопросы, связанные с новой редакцией закона о СМИ и регистрацией изданий. "Также нас волнуют вопросы борьбы с экстремизмом и экстремистской продукцией, под удар в результате могут попасть и медиа. Важно, чтобы все процедуры проходили прозрачно и с возможностью обжаловать то или иное решение", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

1 декабря 2018 года в Белоруссии вступили в силу поправки в закон "О средствах массовой информации", затрагивающие деятельность интернет-ресурсов и их пользователей. Изменения в законе предусматривают возможность прохождения интернет-ресурсами государственной регистрации для того, чтобы стать сетевым изданием и пользоваться преимуществами СМИ, в частности быть аккредитованными в различных госучреждениях. Как заявил тогда председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, данные изменения в законодательстве направлены на усиление контроля за интернет-сферой в Белоруссии. Разработчик закона спокойно реагирует на критику новой редакции закона. "Те, кто привык к вседозволенности на просторах интернета, кто привык распространять запрещенную информацию, те, кто спокойно порочит честь и достоинство, деловую репутацию других людей на интернет-форумах, они всегда будут недовольны", - сказал первый замминистра информации Павел Легкий.