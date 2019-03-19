В ЛНР сообщили о взрыве на востоке Луганска

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало на востоке Луганска, в результате инцидента повреждены автомобиль и дом, сообщили во вторник в МЧС провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"19 марта в 01:07 в Луганске, улица Клубная, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование.