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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве на востоке Луганска

В МЧС народной республики рассказали, что сработало взрывное устройство, пострадавших нет

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало на востоке Луганска, в результате инцидента повреждены автомобиль и дом, сообщили во вторник в МЧС провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"19 марта в 01:07 в Луганске, улица Клубная, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование.

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