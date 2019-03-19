СМИ: Китай начнет серийное производство истребителя пятого поколения J-31 в 2020 году

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китай сможет начать серийного производство истребителей пятого поколения J-31 ("Цзянь-31", иное название FC-31) в 2020 году после завершения опытно-конструкторских работ над предназначенным для него двигателем WS-13E. Об этом во вторник сообщил информационный портал Sina .

"По действующим планам серийное производство WS-13E может начаться в 2020 году", - отмечают авторы сообщения. "Таким образом, массовое серийное производство J-31 для национального использования не сможет начаться ранее 2020 года", - указывает Sina. При этом ранее сообщалось, что J-31 будет поставляться Китаем только на экспорт.

"В недавнем прошлом ВМС США официально объявили о том, что палубный истребитель нового поколения F-35C достиг начального уровня боевой готовности. Это говорит о приготовлениях к началу масштабного серийного производства F-35C, которое ознаменует вхождение в палубную авиацию ВМС США истребителей пятого поколения", - указывается в сообщении.

Его авторы отмечают, что "соседние с КНР государства последовательно принимают на вооружение F-35, что значительно усиливает их воздушную мощь, а достижение палубной модификацией F-35C начального уровня боеготовности еще более повышает риски по всему периметру китайских границ".

Как указывает портал, в настоящее время на вооружении ВМС НОАК стоит всего один тип палубных истребителей J-15 ("Цзянь-15", копия российского Су-33). Он был разработан на основе приобретенного у Украины опытного прототипа. "Масштабное поступление на вооружение F-35C будет создавать серьезное давление на J-15, так как существует огромный технологический разрыв между самолетами-невидимками и машинами без технологии радиолокационной малозаметности", - говорится в сообщении.

По данным портала Sina, турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) с форсажной камерой WS-13E призван заменить используемый в настоящее время на J-31 и китайско-пакистанском истребителе JF-17 (иное название FC-1) российский двигатель РД-93. Китайский двигатель разрабатывается на основе российского аналога и обладает максимальной тягой на форсаже около 8500 кгс.

О J-31

Истребитель J-31 является вторым разрабатываемым в Китае истребителем пятого поколения после J-20 ("Цзянь-20"). Как полагают китайские СМИ, J-31 предназначен для поставок на экспорт. По оценкам китайских военных обозревателей, истребитель будет иметь хорошие перспективы на рынке, так как его стоимость составит около $70 млн, то есть половину цены американского F-35.