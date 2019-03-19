Делегаты из Германии впечатлены переменами в Крыму с момента воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Члены делегации общественников из Германии были впечатлены переменам, произошедшими за пять лет после воссоединения Крыма с Россией, сообщил во вторник на встрече с членами президиума Государственного совета республики зампредседателя организации "Общество безопасности и политики" Франк Порш.

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Ранее сообщалось, что 16 марта в Крым прибыла делегация из десяти общественников из Германии для знакомства с жизнью региона. Они проводят встречи с властями и общественностью республики.

"Мы очень впечатлены переменами, произошедшими в Крыму за пять лет, впечатлены и Крымским мостом, и новым аэропортом", - сказал Порш.

По его словам, санкции, которые были наложены на Крым, носят чисто политический характер и не имеют на полуостров никакого влияния. "Нам своими глазами важно было это увидеть", - подчеркнул он.

Порш также сказал, что члены делегации общественников из Германии спокойно воспримут запрет на въезд в эту страну из-за своего визита в Крым. "Мы [о возможном запрете на въезд на Украину] знаем об этом, <…> значит, не поедем на Украину", - сказал Порш.

Он также отметил, что на возможные санкции и запреты с украинской стороны не будут обращать внимания. "Мы не обращаем внимания [на санкции]. Мы не политики, мы - сообщество народа, и мы хотим контактировать с народом", - подчеркнул Порш.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.