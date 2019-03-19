В Коста-Рике подан иск против дипломатов Гуайдо, захвативших здание посольства Венесуэлы

ТАСС, 19 марта. Исковое заявление подано в Коста-Рике против назначенных лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо дипломатических представителей, которые 20 февраля захватили здание посольства республики. Об этом в понедельник сообщило агентство EFE.

"Прокуратура Сан-Хосе [столицы Коста-Рики] подтверждает получение иска с требованием инициировать расследование предполагаемого захвата посольства [Венесуэлы]. Дело находится на начальном этапе рассмотрения", - приводит агентство цитату из заявления костариканских властей.

В документе отмечается, что истцом выступил бывший министр общественной безопасности Коста-Рики адвокат Сельсо Гамбоа, действующий от имени правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гамбоа подчеркнул, что захват посольства носил "насильственный характер", поэтому Каракас намерен в "установленном законом порядке защищать свои права".

20 февраля МИД Венесуэлы сообщил, что неизвестные лица вторглись на территорию венесуэльского посольства в Коста-Рике. В свою очередь, Мария Фариа, назначенная Гуайдо дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, проинформировала, что она вместе со своими соратниками "взяла под контроль здание посольства" Венесуэлы в Сан-Хосе. Костариканские власти осудили действия Фарии, назвав попытку силового захвата диппредставительства неприемлемой и противоречащей нормам международного права.