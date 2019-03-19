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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

СМИ: премьер Австралии призвал лидеров G20 усилить контроль за соцсетями

Скотт Моррисон отметил, что намерен обсудить эту тему в качестве приоритетной во время встречи Группы двадцати в июне 2019 года

ТАСС, 19 марта. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон направил G20 письмо с призывом усилить контроль над соцсетями в связи с терактом в Новой Зеландии. Об этом во вторник сообщает агентство Xinhua.

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"Мировому сообществу следует добиться, чтобы технологические компании выполняли свои моральные обязательства перед людьми. [Соцсети] должны в срочном порядке удалять материалы, призывающие к террористическим актам и оправдывающие насилие. Мы не можем позволить интернету оставаться неуправляемым пространством", - написал Моррисон и подчеркнул также, что намерен вынести контроль над соцсетями в качестве приоритетной повестки встречи G20 в июне 2019 года.

Представители Facebook ранее сообщили, что удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных видеозаписей, на которых был запечатлен теракт. Кроме того, администрация соцсети продолжает удалять все сообщения лиц, которые высказываются в поддержку действий преступника.

Теги
АвстралияНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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