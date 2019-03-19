Эксперт считает, что принятие резонансного закона о языке не спасет рейтинг Порошенко

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Вопрос языка является одним из основных в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко, и если Верховная рада примет языковой закон до президентских выборов, то повышению рейтингов Порошенко это поможет "как мертвому припарки". Такое мнение изданию "Главред" высказал во вторник директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

Эксперт назвал законопроект "совершенно дискриминационным", добавив, что "такой закон недопустим, с европейской цивилизационной точки зрения". "Законопроект прописан так, что даже в случае, если Рада примет его, его положения либо не будут выполняться, либо будут выполняться лишь выборочно. Если закон примут до выборов, то в плане повышения рейтингов Порошенко это поможет "как мертвому припарки". Людям со столь низким рейтингом такие "припарки" мало чем способны помочь", - добавил Бондаренко.

"Если законопроект все-таки будет вынесен на голосование, но парламентарии за него не проголосуют, Порошенко будет всюду кричать о "реванше регионалов" и "происках пророссийских сил". Если же языковой закон примут, то, безусловно, Порошенко запишет его себе в актив", - отметил эксперт.

Во вторник Рада продолжит рассмотрение законопроекта.

О законопроекте

Украинский парламент 4 октября прошлого года после сложных дискуссий принял законопроект о языке в первом чтении. Во втором чтении рассмотрение документа началось 28 февраля. К этому тому моменту было подано более 2 тыс. поправок, но только 490 из них были рассмотрены к концу прошлой пленарной недели, завершившейся 15 марта.

Законопроект вызвал большой резонанс в стране и за рубежом. В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к Раде с просьбой приостановить работу над документом на период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке. Замглавы киевского общества венгров Тибор Томпа высказал опасение, что принятие закона будет не в пользу укрепления межнациональных отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ озабочена нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны украинских властей, в связи с чем он направил обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО. Против принятия законопроекта также выступили глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, кандидат в президенты Украины от этой партии Юрий Бойко и ряд других политиков.