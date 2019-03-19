СМИ: алжирская оппозиция требует от президента покинуть пост 28 апреля

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Оппозиционные силы Алжира потребовали от президента Абдельазиза Бутефлики сложить с себя полномочия главы государства по истечении его мандата 28 апреля. Их слова приводит во вторник телеканал Sky News Arabia .

В нем содержится призыв к "проведению президентских выборов по окончании переходного периода" и отставке всего правительства. Кроме того, оппозиция призвала армию "играть отведенную ей по конституции роль и не вмешиваться в выбор народа".

Накануне алжирское издание An Nahar показало очередное послание Бутефлики к нации. В нем говорится о том, что общенациональная конференция, которая призвана определить рамки и принципы переходного периода и разработать проект новой конституции страны, будет созвана в самое ближайшее время. В ней будут участвовать представители всех социальных слоев и политических сил страны. Также говорится, что народ будет принимать решения по изменению конституции на референдуме, а поправки откроют путь к избранию нового президента страны. И что политическая система в стране будет изменена. По сути, своим очередным заявлением президент отверг призывы к отставке.

11 марта Бутефлика объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, тем самым продлив свои полномочия как минимум на год.

С конца февраля проходят народные выступления, которые охватывают все новые слои населения. К акциям протеста и забастовкам уже присоединились адвокаты, судьи, учителя, врачи, архитекторы, которые выступают от имени своих профсоюзов. Более 13 синдикатов отвергли приглашение нового премьер-министра Нуреддина Бедуи принять участие в консультациях по формированию правительства.

Профсоюз медработников призвал к проведению 19 марта "марша белых халатов" во всех крупных городах страны.