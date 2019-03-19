В Москве и Дамаске считают, что жители Сирии не получат финансовую помощь США

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Межведомственные координационные штабы России и Сирии считают, что из $400 млн, которые США выделят на помощь сирийскому народу, ни цента не поступит гражданам страны. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник.

"Из почти $400 миллионов, выделяемых американской стороной на помощь Сирии, сирийскому народу не пойдет ни цента", - говорится в заявлении, подписанном руководителем российского штаба Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой Хусейном Махлюфом.

В документе отмечается, что указанная сумма распределяется "между агентствами ООН и неправительственными организациями", в том числе финансовые средства получают "Белые каски".

Ранее Россия и Сирия призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) решить проблему лагеря беженцев "Эр-Рукбан" и указать США на недопустимость существования подобных мест. Также в Минобороны РФ напомнили, что командование силами США в зоне Эт-Танф, где находится "Эр-Рукбан", препятствует выходу беженцев из лагеря, а боевики насильственно их удерживают, требуя за выход большие суммы в долларах.