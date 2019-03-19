В Совете ЕС заявили, что вопрос о продлении сроков Brexit будет решаться на саммите

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Вопрос о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС будет решаться на саммите глав государств Евросоюза 21-22 марта. Об этом заявил во вторник министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чьямба по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам.

"Это решение должны принять лидеры ЕС. И все будет зависеть от причин продления. Если Великобритания просит чего-то, она должна решить, для чего она этого просит", - заявил он. Он подтвердил, что на заседании Совета ЕС министры по европейским делам сообщества будут готовить повестку дня саммита, однако отказался подтвердить, что министры обсуждают разные сценарии продления сроков выхода Великобритании из ЕС.

"Мы сегодня намерены получить общее представление о ситуации за столом переговоров", - заявил он. Он, впрочем, подтвердил, что Совет ЕС готовится к худшему сценарию - выходу Великобритании без соглашения, но при этом надеется, что соглашения удастся достичь.

Чьямба отметил, что неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС с каждым днем лишь возрастает. "Мы обсудим сегодня ситуацию на переговорах по Brexit. Мы постараемся просто оценить ситуацию за столом переговоров, поскольку у нас пока нет ясности, чего хочет Великобритания. Сейчас это вопрос политической воли, с каждым днем неопределенность по этой теме лишь возрастает", - заявил он.

Несмотря на то, что Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, и соглашение о выходе еще не одобрено, Чьямба не согласился с тезисом, что "времени на принятие решений не остается". "Времени всегда достаточно. Но нужно понять, чего хочет Великобритания", - заявил он.

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