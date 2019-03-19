СМИ: курдские бойцы установили контроль над лагерем террористов в Эль-Багузе

ТАСС, 19 марта. Бойцы курдских формирований установили контроль над лагерем террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в окрестностях Эль-Багуза на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщил во вторник телеканалу Al Hadas глава информационной службы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали.

"Лагерь находится в руках наших бойцов, часть террористов сдалась в плен, остальные укрылись в подземных бункерах", - сказал он.

По словам представителя СДС, операция по зачистке последнего форпоста ИГ продолжается. Боевики удерживают в своих руках полосу между Эль-Багузом и рекой Евфрат. "Это наемники, которые отказываются сложить оружие и предпочитают погибнуть в бою, - сказал Бали. - Их ликвидация не займет много времени".

Ранее во вторник курдские ополченцы взяли в плен группу из 157 террористов. Всего, по данным СДС, с 9 января - начала завершающего этапа операции против банд ИГ в этом пограничном с Ираком районе - было уничтожено 306 террористов. Около 5 тыс. боевиков, попавших в окружение, сдались в плен вместе со своими семьями. Курды потеряли 82 бойцов и свыше 60 получили ранения.

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